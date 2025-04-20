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Гель-пінка для купання з перших днів життя Біотошка (Gel-foam for bathing from the first days of life Biotoshka)
Гель-пінка для купання з перших днів життя Біотошка (Gel-foam for bathing from the first days of life Biotoshka)
Запоріжжя
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Доступно в 23 аптеках у Запоріжжя
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,22
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
79,97
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,36
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,07
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,10
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,58
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,69
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,51
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,25
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,22
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,60
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,59
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
79,94
грн
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
8.8 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,29
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
87,40
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,53
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,56
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-А
11.6 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,17
грн
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