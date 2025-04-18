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Гель-пінка для купання з перших днів життя Біотошка (Gel-foam for bathing from the first days of life Biotoshka)
Гель-пінка для купання з перших днів життя Біотошка (Gel-foam for bathing from the first days of life Biotoshka)
Київ
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Доступно в 137 аптеках у Київ
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,09
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
90,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
82,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,16
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
84,15
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
99,57
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,33
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,63
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,13
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,47
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
82,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
79,94
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,66
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
79,94
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,05
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
79,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
88,75
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
87,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,41
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,54
грн
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