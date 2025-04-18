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Гель-пінка для купання з перших днів життя Біотошка (Gel-foam for bathing from the first days of life Biotoshka)
Гель-пінка для купання з перших днів життя Біотошка (Gel-foam for bathing from the first days of life Biotoshka)
Харків
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Доступно в 207 аптеках у Харків
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,22
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,48
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,41
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,31
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
79,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
79,94
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
99,16
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,63
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,11
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,55
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,23
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,64
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,11
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,27
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,35
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,45
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,75
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
83,67
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,49
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гель-пінка для купання з перших днів життя тм Biotoshka 250 мл №1
Біотон
80,35
грн
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