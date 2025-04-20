Зубна щітка Паста дель Капітано ортодонтик (Toothbrush Pasta del Capitano orthodontic)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,70
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,59
Економія при броні: -8,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,87
Економія при броні: -5,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,48
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,08
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,29
Економія при броні: -6,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,77
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,41
Економія при броні: -5,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
107,19
Економія при броні: -7,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
109,92
Економія при броні: -10,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,22
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
107,90
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,60
Економія при броні: -8,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,50
Економія при броні: -7,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,45
Економія при броні: -8,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
8.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
127,88
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,68
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,39
Економія при броні: -6,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
111,66
Економія при броні: -5,29 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
45.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,78
Економія при броні: -7,40 грн