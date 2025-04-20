Київ
Зубна щітка Паста дель Капітано ортодонтик (Toothbrush Pasta del Capitano orthodontic)

Зубна щітка Паста дель Капітано ортодонтик (Toothbrush Pasta del Capitano orthodontic)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 19 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,70
Економія при броні: -8,32 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,59
Економія при броні: -8,21 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,87
Економія при броні: -5,49 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,48
Економія при броні: -6,10 грн
123,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,08
Економія при броні: -7,70 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,29
Економія при броні: -6,91 грн
123,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,77
Економія при броні: -7,39 грн
123,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,41
Економія при броні: -5,03 грн
123,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
107,19
Економія при броні: -7,71 грн
99,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
109,92
Економія при броні: -10,44 грн
99,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,22
Економія при броні: -8,84 грн
123,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
107,90
Економія при броні: -8,42 грн
99,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,60
Економія при броні: -8,22 грн
123,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,50
Економія при броні: -7,12 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,45
Економія при броні: -8,07 грн
123,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
8.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
127,88
Економія при броні: -4,50 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,68
Економія при броні: -8,30 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,39
Економія при броні: -6,01 грн
123,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
111,66
Економія при броні: -5,29 грн
106,37 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
45.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,78
Економія при броні: -7,40 грн
123,38 грн
ГоловнаКошикОбране