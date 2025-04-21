Зубна щітка Паста дель Капітано ортодонтик (Toothbrush Pasta del Capitano orthodontic)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,31
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,20
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,86
Економія при броні: -7,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,09
Економія при броні: -7,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
127,76
Економія при броні: -4,38 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,67
Економія при броні: -5,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
54.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,07
Економія при броні: -5,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 9
56.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,22
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,52
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,22
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,29
Економія при броні: -5,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
98.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,35
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
99.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
127,79
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 299
102.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,75
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
105.2 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,32
Економія при броні: -6,94 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
107.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,10
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
108.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,39
Економія при броні: -8,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
109.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,53
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
109.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,11
Економія при броні: -5,73 грн