Зубна щітка Паста дель Капітано ортодонтик (Toothbrush Pasta del Capitano orthodontic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,32
Економія при броні: -8,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,13
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,29
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
127,93
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
5.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,59
Економія при броні: -5,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
7.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,84
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
8.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,21
Економія при броні: -6,83 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,28
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
8.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,10
Економія при броні: -8,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
8.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 22
8.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,13
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
8.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,71
Економія при броні: -7,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
8.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
137,93
Економія при броні: -9,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,64
Економія при броні: -8,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
9.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,90
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
9.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,39
Економія при броні: -7,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
9.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
127,76
Економія при броні: -4,38 грн