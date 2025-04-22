Зубна щітка Паста дель Капітано ортодонтик (Toothbrush Pasta del Capitano orthodontic)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,81
Економія при броні: -7,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,53
Економія при броні: -8,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,51
Економія при броні: -7,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,58
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,94
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,05
Економія при броні: -6,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,37
Економія при броні: -7,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,58
Економія при броні: -6,20 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,25
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
130,26
Економія при броні: -6,88 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
127,73
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
128,95
Економія при броні: -5,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,54
Економія при броні: -8,16 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
129,51
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,26
Економія при броні: -8,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
125.0 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
132,54
Економія при броні: -9,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
Зубна щітка "Pasta del Capitano" Orthodontic/Ортодонтик №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
131,15
Економія при броні: -7,77 грн