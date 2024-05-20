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Бальзам для волосся відновлюючий "Pharma group" 250 мл Keratin+Collagen - Львів (914236) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
362,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
363,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (2)
361,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (2)
360,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
361,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
363,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (4)
370,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (3)
364,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 70/1
Всього: упаковка (2)
361,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
362,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 25
Всього: упаковка (2)
364,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
Всього: упаковка (2)
364,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
365,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (2)
363,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: упаковка (2)
362,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Левків, вул. Героїв України, 31
Всього: упаковка (2)
364,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (2)
363,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
363,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
365,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вапнярка, вул. Привокзальна, 16/32
Всього: упаковка (2)
362,53 грн