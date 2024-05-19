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Бальзам для волосся відновлюючий "Pharma group" 250 мл Keratin+Collagen - Київ (914236) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
365,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
365,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
362,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (2)
365,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
362,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
365,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
364,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (2)
363,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
360,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (2)
364,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
361,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (2)
363,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (2)
364,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
363,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
364,09 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1)
364,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
364,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Літки, вул. Шевченка, 74-А
Всього: упаковка (2)
360,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 1
Всього: упаковка (2)
361,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гребінки, просп. Науки, 8
Всього: упаковка (2)
363,81 грн