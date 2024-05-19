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Бальзам після гоління "Barbers" mint 100 мл - Київ (893368) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
288,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
285,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
266,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
268,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
285,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
269,02 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
288,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
287,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
267,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
269,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
267,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
268,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
267,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
266,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
268,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (6)
287,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
268,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
269,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
266,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
269,69 грн