Київ
Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)

Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -51,00 грн
1761,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -68,00 грн
1744,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
139.8 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -51,00 грн
1761,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
286.7 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2262,12
Економія при броні: -96,00 грн
2166,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
287.1 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2320,68
Економія при броні: -154,56 грн
2166,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
290.5 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2243,40
Економія при броні: -77,28 грн
2166,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
291.9 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
2343,47
Економія при броні: -90,79 грн
2252,68 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
840.5 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1749,03 грн
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
521.9 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
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