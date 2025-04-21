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Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)
Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)
Вінниця
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
254.9 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
2403,24
Економія при броні:
-150,56 грн
2252,68
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
256.0 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2273,01
Економія при броні:
-106,89 грн
2166,12
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
258.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2283,46
Економія при броні:
-117,34 грн
2166,12
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
259.0 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2299,35
Економія при броні:
-133,23 грн
2166,12
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
325.8 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1722,52
Економія при броні:
-2,27 грн
1720,25
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
383.1 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні:
-51,00 грн
1761,00
грн
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Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
517.7 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні:
-51,00 грн
1761,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
530.2 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні:
-68,00 грн
1744,00
грн
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Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
126.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
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