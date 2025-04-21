Київ
Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)

Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
145.9 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -51,00 грн
1761,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
262.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -51,00 грн
1761,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
275.1 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2283,46
Економія при броні: -117,34 грн
2166,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
275.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2299,35
Економія при броні: -133,23 грн
2166,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
277.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2273,01
Економія при броні: -106,89 грн
2166,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
278.2 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
2403,24
Економія при броні: -150,56 грн
2252,68 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
283.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -68,00 грн
1744,00 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
668.7 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1731,38 грн
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
432.5 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
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