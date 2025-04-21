Київ
Про товар
Ціни
Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)
Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
145.9 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні:
-51,00 грн
1761,00
грн
Забронювати
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
262.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні:
-51,00 грн
1761,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
275.1 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2283,46
Економія при броні:
-117,34 грн
2166,12
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
275.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2299,35
Економія при броні:
-133,23 грн
2166,12
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
277.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2273,01
Економія при броні:
-106,89 грн
2166,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
278.2 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
2403,24
Економія при броні:
-150,56 грн
2252,68
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
283.4 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні:
-68,00 грн
1744,00
грн
Забронювати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
668.7 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1731,38
грн
Забронювати
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
432.5 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню