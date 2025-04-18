Київ
Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)

Іригатор ротової порожнини портативний Вега (Portable oral irrigator Vega)

Харків (адресу не вказано)
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -34,00 грн
1778,00 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -51,00 грн
1761,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
308.0 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2260,38
Економія при броні: -94,26 грн
2166,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
308.7 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2323,73
Економія при броні: -157,61 грн
2166,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
310.5 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
2263,21
Економія при броні: -97,09 грн
2166,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
311.5 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
2405,05
Економія при броні: -152,37 грн
2252,68 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
317.1 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1812,00
Економія при броні: -51,00 грн
1761,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
868.7 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
1736,66 грн
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Коростишів, вул. Шевченка, 40
513.0 км
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega" VT-1000 B №1
Vega Technologies Inc.
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