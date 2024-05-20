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PURI-ICHTILIUM ГЕЛЬ ДЛЯ МИТТЯ ШКІРИ ГОЛОВИ ТА ТІЛА "PHARMACERIS" 250 мл - Запоріжжя (912391) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
534,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
533,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
619,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
534,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
537,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
489,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
465,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
606,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
538,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
535,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
534,83 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
535,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
607,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
531,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
544,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
607,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
545,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
535,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
547,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
533,58 грн