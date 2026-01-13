Київ
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях (Foot cream-gel deo-control for sweating and fungal diseases)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Соборності, 6
7.1 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
49,00
Економія при броні: -11,17 грн
37,83 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
7.5 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні: -11,04 грн
36,96 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
32.4 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
143.2 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
171.9 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
231.1 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
393.5 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
445.4 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
468.7 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
556.2 км
Крем-гель для ніг део-контроль при пітливості та грибкових захворюваннях 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні: -2,27 грн
33,73 грн
