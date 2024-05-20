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Byphasse Sorbet сироватка для обличчя зволожуюча №1 50 мл - Запоріжжя (910073) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
377,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
432,61 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
431,36 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
433,23
Економія: -4,53 грн
428,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
344,10 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
431,65
Економія: -1,97 грн
429,68 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Соборна, 40
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
433,63
Економія: -0,07 грн
433,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
433,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
430,85
Економія: -0,21 грн
430,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
428,74 грн