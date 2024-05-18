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Byphasse Sorbet сироватка для обличчя зволожуюча №1 50 мл - Харків (910073) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
377,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
433,66
Економія: -4,02 грн
429,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Соборна, 40
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
430,33 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
398,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
434,39 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
436,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
435,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
436,42
Економія: -8,11 грн
428,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
433,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
431,91
Економія: -3,36 грн
428,55 грн