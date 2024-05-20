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Byphasse Sorbet ліфтинг-сироватка для обличчя №2 50 мл - Одеса (910071) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
410,01 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
432,97
Економія: -3,72 грн
429,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
432,47 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
436,17
Економія: -6,37 грн
429,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
435,12
Економія: -2,14 грн
432,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
431,37
Економія: -0,12 грн
431,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
434,71 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
436,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (2)
435,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
D.s.
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Моршин, вул. Франка Івана, 29-Д
Всього: упаковка (1)
404,70 грн