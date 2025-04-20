Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
430,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
528,05
Економія при броні: -28,56 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
458,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
515,42
Економія при броні: -28,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
511,79
Економія при броні: -24,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
504,49
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
513,80
Економія при броні: -26,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
430,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
510,52
Економія при броні: -23,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
428,07
Економія при броні: -29,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
430,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
430,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
518,16
Економія при броні: -30,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
430,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
522,91
Економія при броні: -35,56 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
458,00
Економія при броні: -47,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
430,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
430,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
454,75
Економія при броні: -29,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Амапрол супозиторії 2.4 г контурна чарункова упаковка №10
Органік Хелс
458,00
Економія при броні: -43,00 грн