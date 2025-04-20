Київ
Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1031,90 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
63.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
923,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
63.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
63.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
64.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
881,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
64.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
869,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
65.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
65.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
68.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
997,40 грн
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