Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
63.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
63.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
63.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
64.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
64.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
65.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
65.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
68.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши