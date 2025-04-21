Київ
Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
965,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1022,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
41.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
926,89 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
958,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
870,29 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
958,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
126.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
132.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
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