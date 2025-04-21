Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
41.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
126.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
132.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши