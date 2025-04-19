Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
20.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
112.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
114.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
118.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
129.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
153.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
171.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
174.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
191.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
191.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
191.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
251.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши