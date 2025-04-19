Київ
Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 5 аптеках у Одеса
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
849,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
976,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
20.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
112.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1022,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
114.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
118.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
129.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
881,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
866,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
153.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
965,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
171.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
965,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
174.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
191.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1031,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
191.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
849,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
191.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
851,39 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
251.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
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