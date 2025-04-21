Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
8.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
85.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
108.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
113.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
115.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
123.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
147.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
149.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
151.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
152.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши