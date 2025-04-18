Київ
Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 97 аптеках у Київ
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
898,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
898,60 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
973,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
928,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1258,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
928,30 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
ГоловнаКошикОбране