Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Київ
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1003,35
Економія при броні: -30,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши