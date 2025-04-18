Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
5.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
66.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши