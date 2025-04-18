Київ
Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 8 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
962,41 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
921,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
922,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
5.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
923,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
864,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
66.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
923,95 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
908,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
849,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1049,00 грн
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