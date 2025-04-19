Київ
Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Капіталь солей флюїд проти ознак фотостаріння (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 41 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1002,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
898,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
849,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1031,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
898,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
869,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
6.8 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
997,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
7.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
987,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
8.1 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1002,30 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
881,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
8.3 км
Капіталь - солей флюїд проти ознак фотостаріння SPF50+ 40 мл №1
Віши
1185,10 грн
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