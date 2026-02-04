Запоріжжя
Крем-бальзам для ніг при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів (Cream-balm for feet with cracks in the skin of the heels and feet)
Крем-бальзам для ніг при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів (Cream-balm for feet with cracks in the skin of the heels and feet)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
81.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
89.0 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
115.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
143.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Павлоградська, 46
145.6 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
153.8 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
190.2 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
217.9 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
225.6 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південне, вул. Центральна, 59/44
237.6 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
246.1 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
248.9 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
249.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
249.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
250.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
250.9 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
251.4 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
251.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
252.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
252.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
