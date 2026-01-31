Миколаїв
Крем-бальзам для ніг при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів (Cream-balm for feet with cracks in the skin of the heels and feet)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
1.8 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, вул. Південна, 50/3
4.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.0 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
82.1 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
85.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 149
96.0 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
111.0 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
111.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Південноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
113.1 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
141.6 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
145.0 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
172.2 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
207.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Умань, вул. Європейська, 23
238.4 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
238.7 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
277.4 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Підгородне, вул. Шосейна, 35
292.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
300.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
300.7 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
303.0 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
