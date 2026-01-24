Харків
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для ніг при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів (Cream-balm for feet with cracks in the skin of the heels and feet)
Крем-бальзам для ніг при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів (Cream-balm for feet with cracks in the skin of the heels and feet)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.4 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.8 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
2.9 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
3.1 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
3.2 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
7.6 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
8.4 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
8.6 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.1 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
13.1 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
15.4 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
9.9 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
16.2 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
37.1 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
66.3 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
116.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Павлоградська, 46
122.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
123.7 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
128.5 км
Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів 70 г №1
Аромат
48,00
Економія при броні:
-2,87 грн
45,13
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню