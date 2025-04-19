Бинт еластичний екстреної допомоги Iзраїльський бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
116.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
117.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
118.7 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
147.9 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 47-А
191.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
191.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Д
251.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
254.2 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
254.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2-А
310.0 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
340.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
346.7 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
348.5 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
348.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Білаша Олександра, 2-Г
350.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
351.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
392.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком