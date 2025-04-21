Бинт еластичний екстреної допомоги Iзраїльський бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
58.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
144.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Д
174.6 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
229.6 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
240.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Білаша Олександра, 2-Г
257.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
259.5 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 47-А
300.0 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
300.0 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
308.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
309.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
343.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
357.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2-А
357.6 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком