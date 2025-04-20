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Бинт еластичний екстреної допомоги Iзраїльський бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)
Бинт еластичний екстреної допомоги Iзраїльський бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)
Львів
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Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,95
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,66
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,31
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
139.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,02
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,26
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,58
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
181.0 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,52
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
186.6 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,91
грн
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Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
218.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,62
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
284.6 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,82
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2-А
313.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,66
грн
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Зачинено
Відчиняється о 10:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
324.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,80
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.9 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,10
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
327.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,35
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
333.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,47
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Польова, 19
447.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,87
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Сагайдачного Гетьмана, 36/1
450.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,51
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
457.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,85
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
458.0 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,95
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
461.9 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,39
грн
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