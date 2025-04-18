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Бинт еластичний екстреної допомоги Iзраїльський бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)

Бинт еластичний екстреної допомоги Iзраїльський бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 18 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
392,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,16 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
380,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
382,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,81 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
5.2 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.5 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,40 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
6.8 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,98 грн
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
10.4 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
383,33 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Великий Бурлук, вул. Паркова, 14-А
81.7 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
384,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
123.7 км
Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговий Дім Алком
381,14 грн
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