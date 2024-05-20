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Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м, №1 - Одеса (912663) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
419,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
412,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (1)
413,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 47-А
Всього: упаковка (1)
409,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (2)
410,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Д
Всього: упаковка (1)
409,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
411,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
410,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (2)
412,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (1)
409,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
411,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (1)
409,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (2)
408,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
412,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
412,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
412,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Сагайдачного Гетьмана, 36/1
Всього: упаковка (1)
411,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
409,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
Всього: упаковка (1)
409,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
412,25 грн