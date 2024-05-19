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Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м, №1 - Харків (912663) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
412,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
411,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
411,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (7)
413,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
409,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (9)
408,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
409,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
412,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
409,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
411,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
409,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
409,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (9)
408,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (15)
409,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
410,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
412,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (3)
409,25 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
410,16 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
410,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
408,64 грн