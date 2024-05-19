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Безран форте бальзам для регенерації та оновлення шкіри туба 30 г тм Solution Pharm - Київ (912344) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
166,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
166,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
168,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (5)
167,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
167,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
167,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
166,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (4)
167,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: упаковка (1)
167,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
167,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
168,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (2)
167,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 6
Всього: упаковка (1)
167,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
Всього: упаковка (1)
168,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
167,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
160,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
168,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (4)
167,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 6
Всього: упаковка (1)
166,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 25
Всього: упаковка (1)
166,82 грн