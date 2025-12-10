Київ
Крем мультивідновлюючий Хелсі ейджинг Лабораторіос бабt (Healthy aging multi-restoring cream Laboratorios babe)
Крем мультивідновлюючий Хелсі ейджинг Лабораторіос бабt (Healthy aging multi-restoring cream Laboratorios babe)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
962,40
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1069,00
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
962,40
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
7.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
962,40
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1159,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
7.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
962,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 17
7.6 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1159,00
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45-А/2
8.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
962,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
9.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
9.5 км
Крем нічний мультивідновлюючий HealthyAging "Laboratorios babe 50 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
1203,00
Економія при броні:
-60,15 грн
1142,85
грн
