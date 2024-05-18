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Sane Крем для обличчя з маслом ши та манго 40 мл для сухої шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (910967) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
153,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
143,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
144,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
152,83 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
153,36 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
152,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (4)
152,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
153,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (4)
153,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (2)
142,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (2)
152,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пушкарівка, вул. Центральна, 28-А
Всього: упаковка (2)
152,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
152,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
155,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2)
155,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
142,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
152,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
153,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
154,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
152,01 грн