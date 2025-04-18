Київ
Бабарія сироватка для обличчя (Babaria face serum)

Бабарія сироватка для обличчя (Babaria face serum)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 35 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,76 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
670,96 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
602,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
603,28 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
684,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
604,50 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
670,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
604,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
604,69 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
682,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
602,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,59 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
684,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
599,59 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
680,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
599,89 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
683,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
605,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
604,16 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
683,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
602,42 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
680,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
603,36 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
660,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
603,24 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
599,88 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
680,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
604,99 грн
Babaria сироватка з ефектом ботоксу 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
683,20 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Babaria Сироватка для обличчя з рослинним колагеном проти зморшок 30 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
600,66 грн
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