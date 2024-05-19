Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТАльпеКід Хепі ДрінкЦіни в аптеках

АльпеКід Хепі Дрінк порошок саше 3 г, №12 - Львів (910897) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: порошок (6)
235,88
Економія: -0,23 грн
235,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
242,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
242,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
242,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
242,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: порошок (7)
257,99
Економія: -30,20 грн
227,79 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -85,20 грн
227,79 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
251,99
Економія: -24,20 грн
227,79 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
242,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
247,35 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
247,35 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
242,70 грн