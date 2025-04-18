Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою (Ampoule serum with marine collagen and hyaluronic acid)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
390,23
Економія при броні: -20,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл №1
Екофіт
388,00 грн