Бальзам-кондиціонер для волосся тотал реконструкшн Хаїр тренд (Balm-conditioner for hair total reconstruction hair trend)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Економія при броні: -18,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -4,05 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
9.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Економія при броні: -18,30 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
145,30
Економія при броні: -35,27 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Економія при броні: -18,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
12.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
12.0 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
16.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
16.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
16.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
19.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Економія при броні: -18,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
20.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
30.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Економія при броні: -18,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
33.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
39.3 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн