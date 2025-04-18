Акватопік cтей [айдрейтід (Aquatopic stay hydrated)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 395 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
659,29
Економія при броні: -99,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
664,87
Економія при броні: -27,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
550,81
Економія при броні: -19,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
663,56
Економія при броні: -25,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
599,19
Економія при броні: -18,58 грн