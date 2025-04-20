Акватопік cтей [айдрейтід (Aquatopic stay hydrated)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
582,65
Економія при броні: -51,98 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
670,97
Економія при броні: -33,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
577,83
Економія при броні: -47,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
656,64
Економія при броні: -19,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
668,75
Економія при броні: -31,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
665,34
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
555,04
Економія при броні: -35,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
680,21
Економія при броні: -42,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
674,71
Економія при броні: -36,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
681,03
Економія при броні: -43,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн