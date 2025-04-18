Акватопік cтей [айдрейтід (Aquatopic stay hydrated)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
634,44
Економія при броні: -34,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
660,48
Економія при броні: -60,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
562,05
Економія при броні: -21,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
639,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
675,65
Економія при броні: -37,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Акватопік Стей Хайдрейтід крем інтенсивний зволожуючий для дуже сухої шкіри 200 мл №1
Зандра Лайфсайєнсіз
681,51
Економія при броні: -43,99 грн