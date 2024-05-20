Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаBabaria Крем зволоження 24 години для обличчяЦіни в аптеках

Babaria Крем зволоження 24 години для обличчя 50 мл - Одеса (912595) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (1)
685,00 грн