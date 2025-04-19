Київ
Зонд дуоденальний з рентгеноконтрастною вставкою (Duodenal probe with radiopaque insert)

Зонд дуоденальний з рентгеноконтрастною вставкою (Duodenal probe with radiopaque insert)

Одеса (адресу не вказано)
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
443.5 км
ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ З РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЮ ВСТАВКОЮ Fr 15 №1
Каммед
29,95
Економія при броні: -1,79 грн
28,16 грн
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