Київ
Зонд дуоденальний з рентгеноконтрастною вставкою (Duodenal probe with radiopaque insert)

Зонд дуоденальний з рентгеноконтрастною вставкою (Duodenal probe with radiopaque insert)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ З РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЮ ВСТАВКОЮ Fr 15 №1
Каммед
29,33
Економія при броні: -1,17 грн
28,16 грн
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