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Зонд дуоденальний з рентгеноконтрастною вставкою (Duodenal probe with radiopaque insert)
Зонд дуоденальний з рентгеноконтрастною вставкою (Duodenal probe with radiopaque insert)
Київ
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Доступно в 1 аптеках у Київ
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Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ З РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЮ ВСТАВКОЮ Fr 15 №1
Каммед
29,33
Економія при броні:
-1,17 грн
28,16
грн
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