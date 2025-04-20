Антиперспірант Екстра ефективний Драй он класик (Extra effective antiperspirant Dry on classic)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
627,88
Економія при броні: -89,54 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
554,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
650,22
Економія при броні: -55,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
621,61
Економія при броні: -83,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
624,16
Економія при броні: -29,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
554,00
Економія при броні: -58,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
616,12
Економія при броні: -49,96 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
554,00
Економія при броні: -53,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл №1
Сканди Лайн Україна
596,60 грн